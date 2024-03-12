ВСУ возобновили атаки на российский регион Старовойт: в Теткино под Курском начался пожар из-за обстрелов ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины снова открыли огонь по населенным пунктам в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его информации, в Теткино снаряд попал в жилой дом и хозпостройку, в результате чего начался пожар. По его словам, среди населения пострадавших нет.

В поселке Теткино в результате прямого попадания снаряда загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Пожарные тушат возгорание. Собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества, — уточнил глава региона.

Ранее жителям Курской области запретили распространять на интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о работе, дислокации и передислокации Вооруженных сил России, а также с мест обстрелов, сообщило правительство региона. Кроме того, запрещается публиковать сведения о военной инфраструктуре, критически важных объектах и работе средств противовоздушной обороны. Данная мера направлена на обеспечение безопасности населения.

В правительстве Курской области подчеркнули, что решение оперштаба является обязательным для жителей региона. При этом кадры, публикуемые губернатором и властями, проходят обязательное согласование со специальными службами.