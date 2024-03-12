В российском регионе запретили публиковать кадры обстрелов В Курской области ввели запрет на публикацию кадров работы ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жителям Курской области запретили распространять на интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о работе, дислокации и передислокации Вооруженных сил России, а также с мест обстрелов, сообщило правительство региона. Кроме того, запрещается публиковать сведения о военной инфраструктуре, критически важных объектах и работе средств противовоздушной обороны. Данная мера направлена на обеспечение безопасности населения.

Запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, чтобы не допустить идентификации места их нахождения, — говорится в публикации.

В правительстве Курской области подчеркнули, что решение оперштаба является обязательным для жителей региона. При этом кадры, публикуемые губернатором и властями, проходят обязательное согласование со специальными службами.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех беспилотников Вооруженных сил Украины над Курской областью средствами противовоздушной обороны. По данным ведомства, сбитые дроны были самолетного типа.