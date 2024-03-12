Число пострадавших при ударе дрона ВСУ по администрации Белгорода выросло Мэр Белгорода: четыре человека пострадали при ударе ВСУ по зданию администрации

Фото: t.me/beladm31

Число пострадавших при ударе украинского беспилотника по зданию администрации Белгорода увеличилось до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. По его словам, двух пострадавших госпитализировали, еще двум оказали помощь на месте.

Госпитализированные пострадавшие являются сотрудниками мэрии Белгорода. Одна из них получила осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей, ее состояние оценивается как тяжелое. Второй женщине посекло голову, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась, — написал он.

Демидов добавил, что в здании мэрии повреждено 36 окон, также посечены фасад и входная группа. На месте происшествия работают оперативные службы.

Украинский беспилотник атаковал здание городской администрации в Белгороде днем 12 марта. На кадрах с места происшествия, распространившихся в соцсетях, видно, что в здании выбиты окна и двери.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел Белгородского района, при котором пострадали два мирных жителя. По его словам, мужчина получил легкое осколочное ранение, женщина — черепно-мозговую травму. При этом система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов в небе.