Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в обмене Ярошенко на Рида

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и лидер турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган 28 апреля провели телефонные переговоры, заявили в канцелярии лидера Турции, сообщает газета «Известия». Отмечается, что Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за помощь в обмене российского лётчика Ярошенко и американца Рида. Обмен проходил в Турции.

В ходе телефонных переговоров в четверг президент России Путин поблагодарил президента Эрдогана за обмен Ярошенко и Тревора Рида, который состоялся вчера в Турции при координации и контроле Национальной разведывательной организации, — говорится в сообщении.

27 апреля Россия и США провели обмен американского студента Тревора Рида на Ярошенко в результате длительного переговорного процесса. Россиянин впоследствии прибыл в Россию.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Американский студент Тревор Рид был приговорён в России летом 2020 года к девяти годам колонии. По версии следствия, в августе 2019-го молодой человек напал на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что был пьян и ничего не помнит о произошедшем.