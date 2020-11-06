Путин назначил нового посла в Боснии и Герцеговине

Президент РФ Владимир Путин освободил Петра Иванцова от должности посла России в Боснии и Герцеговине.
Новым представителем Москвы в балканской стране назначен Игорь Калабухов. Кадровые указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.
59-летний Калабухов ранее занимал должность заместителя директора четвёртого европейского департамента МИД России. В компетенцию этого департамента входят отношения с такими странами, как Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Кипр, Македония, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Хорватия и Черногория.
В октябре Путин назначил на должность чрезвычайного и полномочного посла России в Словакии Игоря Братчикова, передавал NEWS.ru. Ранее эту должность занимал Алексей Федотов.