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Путин назначил нового посла в Боснии и Герцеговине

16:50, 06 ноября 2020 17
Игорь Калабухов Игорь Калабухов Фото: mgimo.ru

Президент РФ Владимир Путин освободил Петра Иванцова от должности посла России в Боснии и Герцеговине.

Новым представителем Москвы в балканской стране назначен Игорь Калабухов. Кадровые указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

59-летний Калабухов ранее занимал должность заместителя директора четвёртого европейского департамента МИД России. В компетенцию этого департамента входят отношения с такими странами, как Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Кипр, Македония, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Хорватия и Черногория.

В октябре Путин назначил на должность чрезвычайного и полномочного посла России в Словакии Игоря Братчикова, передавал NEWS.ru. Ранее эту должность занимал Алексей Федотов.

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