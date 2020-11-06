Путин назначил нового посла в Боснии и Герцеговине

https://static.news.ru/photo/78a0ff9c-2038-11eb-b3eb-fa163e074e61_660.jpg Игорь Калабухов Фото: mgimo.ru

Президент РФ Владимир Путин освободил Петра Иванцова от должности посла России в Боснии и Герцеговине.

Новым представителем Москвы в балканской стране назначен Игорь Калабухов. Кадровые указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

59-летний Калабухов ранее занимал должность заместителя директора четвёртого европейского департамента МИД России. В компетенцию этого департамента входят отношения с такими странами, как Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Кипр, Македония, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Хорватия и Черногория.

В октябре Путин назначил на должность чрезвычайного и полномочного посла России в Словакии Игоря Братчикова, передавал NEWS.ru. Ранее эту должность занимал Алексей Федотов.