Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке

https://static.news.ru/photo/f7dd06fa-e1ba-11ea-9ba1-fa163e074e61_660.jpg Ибрагим Бубакар Кейта Фото: Ibanez-Picciarella/Ropi/Global Look Press

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что не хочет оставаться у власти ценой кровопролития.

Также политик, арестованный военными мятежниками, объявил о роспуске правительства и парламента.

Я хочу в этот момент поблагодарить малийский народ за его поддержку на протяжении этих долгих лет и за теплоту его чувств и сообщить о решении сложить с себя полномочия, все свои полномочия с этого момента. И со всеми правовыми последствиями распускается Национальная ассамблея и правительство, — цитирует ТАСС обращение президента в телеэфире.

Ибрагим Бубакар Кейта был главой Мали с 2013 года.

75-летний президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и 46-летний премьер Бубу Сиссе были арестованы мятежниками. Они находятся на армейской базе Кати. Отмечается, что военные ворвались в резиденцию главы государства Себеникоро в столице Мали Бамако и увезли первых лиц государства на крупнейший военный объект в пригороде.

Как писал NEWS.ru ранее, в Евросоюзе осудили попытку государственного переворота и антиконституционной смены власти в Мали.