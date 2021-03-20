Посол РФ: Отношения с Великобританией "практически мертвы"

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Экстрасенс из Великобритании из-за локдауна начала общаться с духами через Skype. Также по видеосвязи она проводит обряд очищения кармы и изгнания демонов. Об этом рассказывает Daily Star.

Ранее женщина трудилась в качестве медсестры, однако это занятие ей наскучило. В результате она открыла в себе экстрасенсорные способности и стала помогать людям одолеть нечистую силу. До введения локдауна она...