Посол РФ: Отношения с Великобританией "практически мертвы"

https://static.news.ru/photo/6bda79c2-6653-11ea-ae03-fa163e074e61_660.jpgФото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отношения между Россией и Великобританией в политической практически мертвы, сотрудничество по вопросам экономики и культуры продолжается. б этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.
По словам российского посла, виновником уничтожения основной части отношений между двумя странами является британское правительство, выбравшее враждебный курс в отношении России.
Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы, - заявил Келин.
По словам дипломата, Лондон делает упор на то, что Москва нарушает права человека, при этом подобные проблемы существуют у всех государств.
У каждой страны есть свои проблемы и свои подходы. Права человека - это сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства, - отметил российский посол.
Отмечая непоследовательность заявлений британской стороны, Андрей Келин привёл в пример дело Джулиана Ассанжа.
Он был арестован за нарушение условий освобождения [под залог] британской полицией, и впоследствии его судили за это, что сильно похоже на ситуацию с [блогером Алексеем] Навальным. С точки зрения применения закона это абсолютно идентичные ситуации, - сказал посол.
Дипломат констатировал, что действия британского руководства не оставляют России места для политического диалога.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что посол России обвинил правительство Великобритании в нарушении ядерных договорённостей.