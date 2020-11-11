Политолог рассказал о конце акций протеста в Грузии

https://static.news.ru/photo/93346aea-2436-11eb-81fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Реальных причин для оспаривания результатов выборов в Грузии у оппозиции нет, поэтому акции протеста скоро стихнут. Об этом заявил глава центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Протестующие в Тбилиси продолжают настаивать на пересмотре итогов парламентских выборов. При этом они нарушают комендантский час, введённый властями в качестве меры борьбы с пандемией COVID-19.

Никаких реальных оснований для пересмотра итогов выборов нет, и выборы прошли относительно честно. Думаю, что перспектив у этого протеста нет, — цитирует «ПолитЭксперт» Иванова.

Он добавил, что акции — попытка удержать внимание на тех политических фигурах, что уже не имеют массовой поддержки. Один из них — экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Иванов также считает, что несмотря на его заявления, он не сможет вернуться на родину, где его ждёт суд.

ЦИК обнародовала результаты выборов 1 ноября. Партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 48,15% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» стал вторым с 27,14%. В парламент прошли ещё одно объединение и шесть партий. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов, назвав голосование сфальсифицированным.

В Тбилиси и Батуми 8 ноября прошли митинги несогласных с итогами выборов. В столице Грузии к зданию парламента вышли несколько тысяч человек, передавал NEWS.ru.