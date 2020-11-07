Несогласные с итогом парламентских выборов вышли на митинг в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/e6f98c92-21bf-11eb-b9c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Melita/twitter.com

Несколько тысяч человек собрались у здания грузинского парламента в Тбилиси на акцию протеста. Манифестанты недовольны итогом выборов в законодательный орган.

Акцию освещает телеканал TV Pirveli. Среди протестующих есть представители радикальной оппозиции. Началась демонстрация в 15:00 по местному времени (14:00 мск). До этого оппозиционные партии со своими сторонниками устроили шествие из разных районов города к зданию парламента.

Городские власти перекрыли проспект Руставели из-за большого числа манифестантов. Ожидается, что перед участниками акции выступит по видеосвязи бывший президент страны Михаил Саакашвили. Наряды полиции у здания законодательного органа получили усиления.

Акция протеста проходит также в Батуми.

ЦИК Грузии 1 ноября обнародовал итоговые результаты парламентских выборов. Партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 48,15% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» стал вторым с 27,14%. В парламент прошло ещё одно объединение и шесть партий. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов

Преодолевшие минимальный барьер на парламентских выборах оппозиционные партии и блоки отказались посылать своих представителей в законодательный орган. К бойкоту пока не присоединилась только партия «Граждане», писал NEWS.ru. Оппозиция требует проведения новых выборов «в свободной среде». Саакашвили призвал оппозиционные силы объединиться и на время забыть о разногласиях.