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Перезагрузка 2.0 отменяется: что будет после выхода России из ДОН?

08:44, 08 июня 2021
Фото: NEWS.ru
NEWS.ru

Денонсация. Перезагрузки 2.0 после встречи Владимира Путина и Джо Байдена не будет. После выхода из Договора по открытому небу России и США ситуация в мире ещё больше обострится. Об этом заявил член Российской ассоциации политконсультантов Ярослав Игнатовский. Сегодня участие России в Договоре по открытому небу приостановил президент Владимир Путин. Решение было принято в ответ на американский отказ от участия в Договоре. Официально США вышли из него осенью 2020 года при президенте Дональде Трампе. О том, как отразится выход из Договора на России и мировой безопасности, — в материале NEWS.ru.

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