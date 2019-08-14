Пакистан рассматривает вариант переброски своих войск от афганской границы к оспариваемому Индией штату Джамму и Кашмир. В частности, такое допущение сделал посол Исламской Республики в США Асад Маджид Хан в разговоре с американской прессой. Исламабад неоднократно отмечал, что эти два досье нельзя «смешивать». Однако сейчас наблюдатели говорят о том, что изменение статуса Кашмира неизбежно повлечёт за собой перемены на афганском направлении. В частности, это может быть опасно для переговоров США и «Талибана» (запрещён в РФ).

О том, что пакистанская сторона может перекинуть свой контингент с запада на восток, глава дипмиссии заявил в разговоре с The New York Times. Асад Маджид Хан предположил, что теперь проблемы Кашмира и Афганистана могут оказаться взаимосвязанными.

Дипломат говорит, что его страна уделяет большое внимание западной границе, но в то же время добавляет: «если ситуация на восточной границе обострится, нам придется провести передислокацию». Вопрос Кашмира, по словам посла, занимает Исламабад всё больше и больше. The New York Times, комментируя высказывания Хана, обращает внимание на то, что передислокация войск может повлиять на продолжающиеся в Катаре переговоры между американскими дипломатами и делегатами «Талибана». Последний раунд диалога в Дохе сам спецпредставитель США по афганскому урегулированию назвал продуктивным. Однако разногласия между участниками переговоров, естественно, остаются.

Muzamil Mattoo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заявление Хана прозвучало спустя неделю после того, как индийское правительство приняло решение отменить особый статус Кашмира, который спорный штат носил с 1940-х годов.

Пакистанская сторона не оценила решение властей Индии по этой территории. Исламабад выдворил из страны индийского посла, наложил запрет на воздушное сообщение с соседом и поставил торговые отношения с этой страной на паузу. Пакистан всё ещё рассчитывает, что международное сообщество даст свой ответ на происходящие вокруг Кашмира события. Впрочем, вряд ли кто-то из региональных и глобальных игроков сможет повлиять на Индию. Не исключено, что решение о статусе Кашмира было эмоциональным, но бесповоротным.

Афганские политические обозреватели видят корреляцию между решением индийского правительства об отмене статуса Кашмира и проблемой афганского примирения. Нью-Дели считает переговоры с талибами делом, которое сыграет в пользу Исламабада. Потенциальный выход иностранного контингента из Афганистана Индия считает безответственным. Пакистан, с её точки зрения, только усилит «присутствие» в афганских делах после этого. И шаг в отношении статуса Кашмира мог стать обычным ответом.

14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе со своим пакистанским коллегой Мехмудом Куреши подчеркнул необходимость деэскалации напряженности вокруг Кашмира.

Обсуждалась ситуация в Южной Азии на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией после принятого Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир, — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства. — С российской стороны подчеркнута необходимость деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий.

Однако деэскалации вряд ли стоит ожидать всерьёз.

Ашраф Гани Fabrice Coffrini/Xinhua/Global Look Press

Демарш индийской стороны объясним. На протяжении долгого времени Индия поддерживала связи с правительством Мохаммада Ашрафа Гани, оставаясь его главным «адвокатом» в региональных и внутренних спорах. В связи с этим Индия готова сейчас оказывать существенную материальную поддержку выборов в Афганистане, которые должны пройти этой осенью. Наблюдатели считают, что предвыборный штаб Гани чуть более, чем полностью «проиндийский». Первый заместитель афганского президента Амрулла Салех имеет неплохие связи с Нью-Дели и, похоже, не готов скрывать своего враждебного отношения к Пакистану.

Если переговоры в Дохе закончатся успешно, то, скорее всего, Пакистан будет играть значительную роль в обновлённом после договорённостей с талибами правительстве. Мятежное движение, как известно, имеет достаточно тесные связи с пакистанской стороной. И Гани места в этом новом правительстве не будет.

Сверх того, Индия, как известно, была выведена за скобки катарских переговоров. Дипломаты из Нью-Дели не были приглашены на восемь раундов консультаций между американскими дипломатами и представителями талибов. В связи с этим решение о Кашмире можно считать попыткой вернуть себе место в решении региональных проблем. Однако вопрос с тем, что будет с переговорами в Дохе теперь, действительно остаётся открытым.