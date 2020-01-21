https://static.news.ru/photo/1293cbe2-3cf6-11ea-8ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отец супруги британского принца Гарри Томас Маркл заявил, что не рассчитывает на встречу с дочерью. Мужчина полагает, что Меган не увидит его до тех пор, пока его не опустят в землю.

В интервью Channel 5 мужчина заявил, что дочь задолжала ему, и теперь пришло время, когда герцогиня Сассекская должна «присматривать» за отцом.

Мужчина также подтвердил готовность свидетельствовать против Меган Маркл в суде. Томас Маркл подчеркнул, что собирается защищать себя и получить за это деньги. Как писал NEWS.ru, показания отец экс-актрисы может дать по делу о незаконной публикации изданием Mail on Sunday личного письма герцогини.