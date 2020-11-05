ООН учредила всемирные дни памяти жертв Второй мировой

https://static.news.ru/photo/b1c02a6c-1f9f-11eb-a21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Макс Альпер/РИА Новости

Генассамблея ООН приняла предложение России о провозглашении 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны.

Соответствующая резолюция была принята консенсусом без голосования. Она предусматривает, что все государства — члены организации, а также частные лица будут «соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны», передаёт ТАСС.

Кроме того, председатель ГА должен 1 декабря 2020 года провести специальное торжественное заседание в память о жертвах войны. Также текст содержит призыв к генеральному секретарю ООН «довести настоящую резолюцию до сведения всех государств-членов и организаций системы ООН и принять необходимые меры по её осуществлению».

Эта война, беспрецедентная по своим масштабам и жестокости, обернулась огромной трагедией для народов всего мира. Угроза основополагающим принципам цивилизации была устранена ценой колоссальных совместных усилий и тяжких потерь, — сказал при обсуждении резолюции представитель РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

По его словам, в последние дни Генассамблея проводила торжественные заседания в мае, но из-за коронавируса в этом году от него пришлось отказаться. В связи с этим Россия предлагает перенести его на декабрь.

Ранее, как писал NEWS.ru, на сессии Генассамблеи ООН президент РФ Владимир Путин вспомнил о Второй мировой войне. Он заявил, что попытки произвольно трактовать её итоги могут разрушить основы послевоенного мироустройства. Российский лидер подчеркнул, что манипуляции с историей опасны в период, когда глобальная стабильность подвергается серьёзным испытаниям.