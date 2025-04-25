Одно намерение Трампа может расколоть НАТО BZ: инициатива Трампа по Крыму способна вызвать раскол в НАТО

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Дональд Трамп

Предложение американского лидера Дональда Трампа о признании Крыма за Россией может расколоть НАТО, предположили авторы немецкой газеты Berliner Zeitung. Североатлантическому альянсу предстоит настоящее испытание на прочность.

Предыдущая официальная позиция <…> по Крыму противоречит новым планам США, — указали авторы текста.

Они добавили, что на предстоящем саммите НАТО государства Альянса должны были обсуждать расходы на оборону. Однако не исключено, что совещания станут ареной открытого спора по Украине.

Евросоюз, отметили журналисты, на данный момент находится в тупике. С одной стороны, он собирается и дальше поддерживать Украину, а с другой — объединение не намерено терять связи с США.

Ситуацию для СМИ прокомментировал эксперт из Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, который назвал Вашингтон «связующим звеном» в украинском вопросе. Если США решат выйти из НАТО, то государства ЕС практически не смогут сохранять единство.

Трансатлантические отношения вступили в серьезный кризис, — резюмировали в BZ.

Ранее сообщалось, что страны «коалиции желающих», по всей видимости, смягчили «твердое» намерение отправить на Украину миротворческие силы. Times со ссылкой на источники информировала, что это произошло в ходе переговоров между украинской делегацией и представителями ряда государств коалиции в Лондоне. Некоторые американские политики это мероприятие пропустили. Причиной стала безапелляционная позиция украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма.