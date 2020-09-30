ОБСЕ и Киев обвинили РФ в нарушении конфиденциальности минских переговоров

Представитель ОБСЕ на Украине и в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау приостановила 30 сентября заседание в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности, сообщил знакомый с ходом переговоров источник.
Отмечается, что делегация Украины в ТКГ поддержала это решение. Грау предложила поставить работу ТКГ на паузу и собрать внеочередное заседание, чтобы определить кодекс поведения и информационной политики всех участников,
Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чём заявила в ходе заседания. Глава российской делегации, в частности, заявил также о своём намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров, — сообщил источник.
По информации инсайдера, украинская делегация не против совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ.
Украинская сторона настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Украинская сторона готова продолжать работу в формате 24/7, но строго придерживается позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ, — приводит агентство слова своего собеседника.
Как писал NEWS.ru ранее, Витольд Фокин вышел из состава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны (ТКГ) и освобождён от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее Фокин назвал реализацию Минских соглашений единственным путём к достижению мира на востоке страны.
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