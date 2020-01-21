https://static.news.ru/photo/cdd5145c-3c55-11ea-adc8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Guo Chen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лауреат Нобелевской премии мира по экономике Джозеф Стиглиц раскритиковал речь президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сказал, что американский лидер не предложил ни одного решения проблемы климатических изменений.

Слова экономиста были обнародованы британскими журналистами во вторник, 21 января.

Также, отметил Стиглиц, Трамп полностью исказил экономические сведения. Эксперт выразил был разочарован выступлением политика.

Он абсолютно ничего не сказал об изменениях климата. Трамп не способен решать проблемы данного характера, — приводит слова Стиглица The Independent.

Отмечается, что выступление Трампа в 2020 году в Давосе было встречено практически всеобщим молчанием.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал сделку с Китаем и договор с Мексикой и Канадой новой моделью торговли.