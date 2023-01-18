Небензя: трагедия в Днепропетровске произошла по вине Киева

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

В трагедии в Днепропетровске виноват исключительно Киев, заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления в организации. По его словам, Украина в очередной раз проигнорировала гуманитарное право и разместила ПВО в жилом квартале, в результате чего сбитая российская ракета упала на жилой дом.

Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины, поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале. Сбитая ракета упала на жилой дом. Если бы украинские власти прислушались к требованием международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы, — заявил Небензя.

14 января в Днепре ракета попала в жилой дом. В Сети появились кадры с места предполагаемого прилета. Мэр города Борис Филатов заявил, что в результате удара район был полностью обесточен. По данным местных властей, погибли 35 человек, в том числе двое детей. Еще 75 человек, включая 14 детей, получили ранения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков возложил на Украину ответственность за удар по дому в Днепре. Он подчеркнул, что это стало следствием работы украинской ПВО.