Напавшие на танкер в Оманском заливе покинули судно

Атаковавшие танкер в Оманском заливе люди покинули его. Об этом говорится на сайте Морской торговой организации Соединённого Королевства (UKMTO).

В настоящее время судно находится в безопасности. Инцидент исчерпан. Название танкера не приводится. При этом другим судам посоветовали проявлять крайнюю осторожность при прохождении через этот район.

Ранее о захвате танкера близ ОАЭ сообщал телеканал Sky News. По данным СМИ, на борт танкера высадились порядка девяти вооружённых человек, которые в результате захватили судно. Они приказали экипажу Asphalt Princess следовать в территориальные воды Ирана.

Как напоминает BBC, захваченное судно принадлежит компании Prime Tankers, чья штаб-квартира расположена в Дубае. В 2019 году принадлежавший данной компании нефтяной танкер Riah тоже был захвачен иранскими военнослужащими.