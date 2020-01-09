Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон выразил сожаление по поводу того, что Киев не смог остановить запуск газопровода «Турецкий поток». Он подчеркнул, что не видит экономического смысла в проекте.
Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в балканском направления с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдавии, — написал Макогон в посте в Facebook.
Он уточнил, что в текущем году снижение транзита газа через территорию Незалежной составит порядка 15 млрд кубометров.
8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии по случаю запуска первой нитки нового газопровода. По мнению экспертов, «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» РФ стала строить для того, чтобы лишить Украину транзита газа. Считается, что если одна нитка предназначена для снабжения активно выбивающих скидки турецких клиентов, то вторая — для поставок в страны ЕС и останется недозагруженной ещё многие месяцы, поскольку в Болгарии затянулось строительство её основного продолжения, писал NEWS.ru,