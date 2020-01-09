https://static.news.ru/photo/b16a3fc6-32ba-11ea-a9e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон выразил сожаление по поводу того, что Киев не смог остановить запуск газопровода «Турецкий поток». Он подчеркнул, что не видит экономического смысла в проекте.

Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в балканском направления с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдавии, — написал Макогон в посте в Facebook.

Он уточнил, что в текущем году снижение транзита газа через территорию Незалежной составит порядка 15 млрд кубометров.

8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии по случаю запуска первой нитки нового газопровода. По мнению экспертов, «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» РФ стала строить для того, чтобы лишить Украину транзита газа. Считается, что если одна нитка предназначена для снабжения активно выбивающих скидки турецких клиентов, то вторая — для поставок в страны ЕС и останется недозагруженной ещё многие месяцы, поскольку в Болгарии затянулось строительство её основного продолжения, писал NEWS.ru,