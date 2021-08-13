На Украине назвали предстоящий визит Зеленского в США «историей успеха»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что визит президента страны Владимира Зеленского в Вашингтон станет «историей успеха». Дипломат убеждён, что в ходе поездки будут достигнуты конкретные договорённости с американской стороной.

Будет [визит] историей успеха. Будут конкретные договорённости. Самое большое моё впечатление от визита в Вашингтон — это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита, — сказал министр в ходе брифинга в пятницу.

Он напомнил, что демократы и республиканцы в США поддерживают официальную власть в Киеве, что позволяет рассчитывать на успешную поездку Зеленского.

Визит лидера Украины запланирован на конец августа. Для подготовки встречи в США ездили глава офиса политика Андрей Ермак и сам Кулеба. Они провели переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Зеленский хотел посетить Вашингтон и встретиться с главой Белого дома Джо Байденом ещё до саммита последнего с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, но тогда встреча не состоялась из-за нежелания американской стороны. Позже Кулеба заявил, что украинский лидер собирается посетить США в конце июля, но это заявление оказалось чистой воды блефом. NEWS.ru разбирался, почему визит президента в Вашингтон всё время срывается.