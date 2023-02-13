«Мы приняли целый летающий роддом»: за что Аргентина невзлюбила россиянок У 25% всех родившихся в Буэнос-Айресе за последний месяц младенцев родители — россияне

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Власти Аргентины начали охоту за россиянками, которые прилетают в эту южноамериканскую страну с единственной целью— родить там ребенка. В Буэнос-Айресе о том, что граждане других стран используют Аргентину в качестве роддома, знают давно. А после того как в начале нынешнего года это явление пробрело «промышленные» масштабы, там начали расследование, которое может полностью перекрыть доступ беременным россиянкам в страну. Аргентинцы рады всем, но не хотят, чтобы их страну использовали просто для доступа в США и ЕС, поясняют эксперты. NEWS.ru провел собственное расследование феномена «родильного туризма».

33 беременных

В минувшие выходные между Москвой и Буэнос-Айресом разразился весьма необычный дипломатический скандал. Причиной его стало то, что власти Аргентины не пустили в страну несколько десятков пассажиров авиарейса, прибывших (с несколькими пересадками) из Москвы и других российских городов. Иммиграционную службу Аргентины насторожило, что сразу 33 пассажирки рейса Ethiopian airlines находились на поздних сроках беременности.

Восемь из них задержали, потому что во въездной декларации они приехали как туристы, — сказала NEWS.ru председатель Координационного совета соотечественников, директор Русского центра при Университете Буэнос-Айреса Сильвана Ярмолюк-Строганова. — И это на 34-й неделе беременности, без сопровождающих. Пограничники сначала их не то чтобы подозревали, а просто озаботились вопросом – как можно на столь большом сроке путешествовать одной? А если что случится? Потом выяснилось, что эти женщины не имели обратного билета, хотя он требуется. Когда стали более тщательно проверять их декларации, то оказалось, что место проживания в Аргентине указано ложное. Из 33 прибывших только 8 указали правду.

Фото: Социальные сети Аэропорт Буэнос-Айреса

«Нас реально шокировало наполнение этого рейса. Хотя за прошлый год в Аргентину въехало около пяти тысяч беременных россиянок, это стало первым случаем, когда мы приняли целый летающий "родильный дом"», — говорит глава иммиграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно.

По данным аргентинских пограничников, беременные россиянки в 2022 году составили ровно половину всех обладателей паспортов РФ, въехавших в страну.

Женщины приезжали сюда на последних неделях беременности, — рассказала NEWS.ru Сильвана Ярмолюк-Строганова. — Тут они брали проводников, которые их сопровождали и все обустраивали, но не забывая своей выгоды. Дело в том, что в Аргентине можно рожать бесплатно, любой человек имеет право получить медицинскую помощь в государственной клинике, в том числе и родить там. Посредники берут с россиянок $5-15 тыс. и пристраивают их в бесплатные государственные клиники. Так, только 11 февраля в больницах столицы Аргентины родилось порядка двадцати младенцев, чьи родители – россияне, а за последний месяц они составили и вовсе 25% всех родивших в одном лишь Буэнос-Айресе.

Россиянок (и, разумеется, не только их) привлекают рожать на родине Эвиты Перон особенности местного законодательства, которые даруют гражданство страны по факту рождения на ее территории, рассказала NEWS.ru сотрудница буэнос-айресского офиса одного из российских учреждений Марианна Перес.

В Аргентине, как и в некоторых других странах, действует принцип "право земли". Это означает, что независимо от того, какое гражданство у родителей, родившийся здесь ребенок автоматически становится аргентинцем. Это право у него уже никто никогда не сможет отнять, даже если родители увезут его через месяц после рождения и он никогда в жизни более не увидит свою родину, — объясняет она.

Феномен "родильного туризма" заключается в том, чтобы родить ребенка в стране, где действует "право земли" (Jus Soli). После этого его родители получают право на вид на жительство в стране рождения ребенка.

На сайте МВД Аргентины говорится, что иностранные родители ребенка-аргентинца имеют право получить ВНЖ по программе Reunificación Familiar (воссоединения семей). При соблюдении определенных условий ВНЖ затем может превратиться в полноценное гражданство, а с ним — в безвизовый въезд в 170 стран.

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Беременным вход запрещен?

В периоды социально-политической нестабильности число желающих обзавестись "безопасным" паспортом растет в прогрессии. Этот страх моментально монетизируют различные "юридические" компании. Марианна — москвичка, вышедшая замуж за аргентинца и переехавшая к мужу еще в начале 2010-х, до недавнего времени сама работала в одной из таких фирм.

После начала боевых действий на Украине число заявлений на посещение Аргентины стало расти как снежный ком. Если прежде сюда прилетали рожать всего несколько женщин за месяц, то в 2022 году мы обрабатывали по десятку заявлений в неделю. Естественно, цены на такие услуги сразу взлетели до небес, — рассказывает Перес.

Родить ребенка в стране, расположенной в другом полушарии, само по себе предприятие недешевое. Затраты складываются из стоимости авиабилетов, оплаты проживания, медицинских услуг. Ко всему этому добавляются расходы на услуги фирм-посредников.

По словам собеседницы NEWS.ru, до прошлого года поэтому рожать в Аргентину своих жен отправляли преимущественно "олигархи средней руки" — те, у кого не было возможности оплатить "родильный туризм" в более дорогих и "престижных" странах вроде США и Канады (там тоже действует право Jus Soli). Гонорар же аргентинских посредников редко превышал $5000, небольшие деньги для успешных предпринимателей.

"Дочку рожать будем в Буэнос-Айресе... Ребёнок, рождённый в этой стране, сразу получает гражданство Аргентины и местный паспорт, а родители имеют право подать документы на ПМЖ, гражданство, получить вторые паспорта. Для сравнения, в Америке подобные процедуры осуществляются, только когда ребёнку-гражданину исполняется 21 год", — рассказывает россиянка в интервью региональному российскому СМИ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, рассказывает Марианна, в Аргентину, а также в Мексику, валом повалили представительницы российского среднего класса. Во-первых, это обходится заметно дешевле, чем рожать, например, в США, где стоимость только родов составляет $25 000 и больше. Во-вторых, для граждан РФ сейчас практически невозможно получить визу в западные страны, а пребывать в Аргентине россияне могут безвизово в течение 90 дней — вполне достаточно, чтобы родить ребенка.

Общая стоимость рождения ребенка в Аргентине для россиян стала такой, что супруги часто продают недвижимость, лезут в крупные долги, — говорит она. — Но они считают, что цель оправдывает средства, потому что ими движет страх, когда любые рациональные расчеты отступают на второй план. И если проект проваливается на самом последнем этапе — женщинам отказывают во въезде в страну, — это для таких семей может стать настоящей катастрофой, и финансовой, и социальной.

Не плачь по мне, Аргентина

Прилетать в Аргентину на сносях законы не запрещают. Отказ во въезде для будущих мам "запроектированных" аргентинцев власти выписывают не за желание пополнить население этой страны, а за сокрытие подлинных мотивов визита. Собеседница NEWS.ru объясняет, что это — брак в работе фирм-посредников, которые халатно отнеслись к оформлению документов своих клиенток. Плюс, сами россиянки иногда ведут себя тоже нетактично. Например, в местных СМИ писали, что одна из них арендовала в 2021 году жилье за $3 тыс в месяц в одном из самых дорогих районов Буэнос-Айреса, а для Аргентины это высокая цена, но при этом получала тут государственную субсидию по бедности. Такие вещи воспринимаются местным обществом без особой симпатии.

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По словам Перес, если иммиграционный офицер заподозрит, что подлинная цель визита отличается от указанной в заявлении, такому путешественнику ставят в паспорт штамп falso turismo и выдворяют из страны. С таким штампом человека более не пустят не только в Аргентину, но и ни в одну "уважающую себя" страну мира (разве что, может быть, поможет смена загранпаспорта).

Мы, аргентинцы, боимся, что если люди, получившие тут гражданство, уже как граждане Аргентины, будут заниматься чем-то нехорошим в других странах, то аргентинскому паспорту, довольно сильному, станут меньше доверять, — уточняет Ярмолюк-Строганова.

У нескольких пассажирок пресловутого "родильного" рейса Ethiopian airlines не было на руках обратных билетов. Это немедленно вызвало подозрения у пограничников, что россиянки прилетели в Аргентину вовсе не ради того, чтобы любоваться Андами. Сейчас они застряли в международной зоне аэропорта в ожидании, пока какая-либо авиакомпания возьмет их на борт в обратный путь.

Аргентинцы привыкли, что люди к нам приезжают, — продолжает Сильвана Ярмолюк-Строганова. — Были большие волны миграции из Сенегала, из Китая, из Кореи. В 1990-х была масштабная миграция из бывшего СССР. Но в данном случае есть проблема. Люди, приехавшие в 90-х, покинули родину из-за нестабильности и экономических причин. Однако они, приехав в Аргентину, учились, устраивались на работу. Они влились в жизнь этой страны. А нынешняя миграция, как мы тут считаем, ищет просто выгоду. Они не хотят становиться аргентинцами, членами нашего общества. Их интересует только возможность получения аргентинского паспорта, который откроет им границы США и ЕС. Поверьте, Аргентина — не русофобская страна. Просто через день самолеты Ethiopian airlines, KLM, Turkish airlines привозят каждый в Буэнос-Айрес 50-80 беременных женщин. И все они едут в качестве туристов. Естественно, это вызывает подозрения. Никто не винит этих женщин, что они хотят рожать не в России, это их выбор. А наш выбор — чтобы все было по закону, и чтобы агентства не издевались над людьми, которые им верят и приезжают, платят по $5-15 тысяч, а рожают в итоге в бесплатных государственных клиниках. Между тем глава иммиграционной службы Аргентины подозревает, что эти агентства подкупили чиновников, ответственных за выдачу гражданства. Сейчас идет следствие, и если такие факты вскроются, то все возможности прекратятся.

Дети-якоря

При этом сами латиноамериканцы вовсю пользуются "правом земли", чтобы получить вид на жительство с перспективой гражданства в Соединенных Штатах и Канаде. В этих двух странах даже существует полуофициальный термин для таких детей — anchor babies ("дети-якоря"). Латиноамериканские и другие иностранные родители, не желающие идти по рискованной дорожке нелегальной эмиграции, набираются терпения на 18 лет и просачиваются в Северную Америку через эту лазейку.

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К началу XXI века в США даже сформировалось целое сообщество людей, ставших для своих родителей живой "долгосрочной инвестицией". Эту группу называют dreamers (мечтатели). Что делать с такими людьми — постоянный предмет споров между демократами и республиканцами.

Первые ратуют за то, что поскольку родители "мечтателей" никаких законов формально не нарушали, им следует выдавать "зеленые карты" по первому требованию. Вторые видят в подобном либерализме подрыв демографических устоев Америки и требуют закрыть впервые объявленную в 2001 году программу DACA раз и навсегда.

DACA (расшифровывается как "Отсрочка депортации для детей нелегалов") никогда не обретала силу закона и ее жизнеспособность поддерживается исполнительскими указами сменяющих друг друга президентов (когда таковыми становятся демократы). Республиканцы также ставят под сомнение моральный облик родителей, которые рожали детей не из любви к ним, а как "бизнес-проект". Пускать таких людей в США — значит еще сильнее подрывать и без того трещащие по швам семейные ценности американцев, считают консерваторы.

Однако превращение американской "зеленой карты" в синий паспорт занимает около десяти лет и обставлено многими условиями. Аргентинское же ВНЖ превращается в гражданство всего за два года (это в два раза быстрее, чем даже в Канаде).

С началом СВО к нам хлынула волна — приехали около 10 тысяч россиян, порядка 7 тысяч из них получили тут возможность жить. Но остались лишь порядка 1 тысячи человек, остальные уехали, — говорит Сильвана Ярмолюк-Строганова. — В конституции Аргентины написано, что эта страна примет любого, кто хочет жить тут. Но это не предполагает, что потом новоиспеченный гражданин уедет.

Однако, по ее словам, нынешнюю волну эмиграции из России не интересует Аргентина, в ней остается лишь порядка 20% прибывших.