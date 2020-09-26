Минобороны Азербайджана заявило об обстреле у линии соприкосновения

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Войска Армении ведут обстрел города Тертер в карабахском направлении рядом с линией соприкосновения. Об этом заявила пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

С утра армянские вооружённые силы подвергают обстрелу город Тертер. Руководство Министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что нами будут приняты адекватные ответные меры против него, — цитирует сообщение РИА Новости.

В МО Азербайджана также сообщили об уничтожении двух танков ВС Армении, разместив на своём сайте видео операции.

После шагов, предпринятых с целью предотвращения активной боевой деятельности противника, ещё два танка Вооружённых сил Армении были уничтожены точным огнём наших подразделений, — отчитались в военном ведомстве.

Накануне в азербайджанском Минобороны заявили, что Вооружённые силы Армении открыли огонь по населённым пунктам на карабахской линии соприкосновения. По данным ведомства, есть жертвы среди гражданского населения.

Как сообщили в Минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», а армянская сторона сбила два вертолёта и три беспилотника Азербайджана.

В свою очередь пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщал об обстрелах мирных населённых пунктов в Карабахе и призывал население уйти в укрытия. После этого многие страны, в том числе Россия, Франция и Германия призвали стороны к сдержанности.

Очередная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ранее лидеры Азербайджана и Франции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.