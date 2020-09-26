Лидеры Азербайджана и Франции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/1bf4c3a6-0160-11eb-bcab-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг конфликта в Нагорном Карабахе.

Эммануэль Макрон выразил беспокойство своей страны вооружённым противостоянием на армяно-азербайджанской линии соприкосновения и подчеркнул необходимость разрешения конфликта путём переговоров, — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Как писал NEWS.ru, военные Армении с утра 28 сентября обстреливают населённые пункты на территории Нагорного Карабаха, находящиеся под Тертером на линии соприкосновения. Об этом сообщили представители Министерства иностранных дел Азербайджана. В ведомстве отметили, что город Тертер интенсивно обстреливается с самого утра. Армения целенаправленно нацеливается не только на объекты, но и на гражданских лиц. Таким образом, по словам МИД Азербайджана, Ереван демонстрирует осуществление террора и очередное грубое нарушение международного гуманитарного права.