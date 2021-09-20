В МИД РФ заявили, что ожидают от талибов выполнения своих обещаний

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва ожидает от «Талибана» (запрещён в РФ) выполнения своих обещаний несмотря на то, что не всё проходит гладко. Его слова приводит ТАСС. После захвата власти талибы обязались нормализовать ситуацию в Афганистане.

Не всё проходит гладко, но тем не менее мы рассчитываем, что удастся совместными усилиями добиться стабилизации в этой стране, — сказал Руденко.

По его словам, после событий в Афганистане угроза роста экстремистских рисков для РФ и стран Центральной Азии возросла. Однако стабилизация ситуации в Афганистане позволит Москве выстраивать отношения с Кабулом.

Ранее сообщалось, что талибы попросили оставаться дома женщин, работающих в системе городского хозяйства на должностях, которые могут занимать мужчины. По словам властей, 27% персонала в городском хозяйстве составляют женщины.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.