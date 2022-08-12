В Мексике застрелили четверых радиоведущих Milenio: в мексиканском Сьюдад-Хуарес злоумышленники застрелили четверых радиоведущих

Фото: Global Look Press

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США злоумышленники застрелили четырех сотрудников местной радиостанции, пишет газета Milenio. По ее данным, бандиты открыли огонь по журналистам без предупреждения у входа в пиццерию. Среди погибших ведущий Megaradio Алан Гонсалес. После расправы над дикторами нападавшие устроили стрельбу внутри заведения, ранив еще четырех человек.

Сообщается, что убийство журналистов стало одним из эпизодов продолжающейся волны насилия на севере штата Чиуауа. Еще две женщины погибли в магазине, который атаковали бутылками с зажигательной смесью. Кроме того, зафиксированы обстрелы здания прокуратуры и поджог грузовика.

Накануне онлифанс-модель и порноактрису Анастасию Хамловскую (Гришман) обнаружили зарезанной в квартире на Южном шоссе в Санкт-Петербурге. В убийстве подозревается 24-летний сожитель девушки Дмитрий, являющийся ее партнером по съемкам. В полицию с заявлением о пропаже обратилась подруга Гришман: девушка перестала выходить на связь. Прибывшие в квартиру экстренные службы нашли тело с шестью ножевыми ранениями в области шеи.