Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Я пришёл на должность — выполнять программу президента. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в...