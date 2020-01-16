Супруга британского принца Гарри Меган Маркл встретила в международном аэропорту Виктории свою подругу, прилетевшую к ней на выходные в Канаду из США.
Герцогиня Сассекская наслаждается обретённой независимостью,
Хизер Дорак вместе с мужем Мэттом Коэном присутствовала на свадьбе Маркл с принцем Гарри в мае 2018 года.
Как писал NEWS.ru, впервые на публике герцогиня появилась после «побега» из Великобритании в Страну кленового листа, когда посетила приют для женщин и детей в Ванкувере.
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