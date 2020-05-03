Массовые мероприятия в День Победы отменили в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/e935ab12-8d27-11ea-a1b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Власти Тбилиси отменили традиционный концерт и торжественный приём для ветеранов Великой Отечественной войны из-за пандемии коронавирусной инфекции.

9 мая у нас каждый год отмечается День Победы над фашизмом. Однако в этом году, как вам известно, в стране действует режим ЧП из-за пандемии. Мы не будем выводить ветеранов на улицу, — заявили в пресс-службе мэрии Тбилиси журналистам ТАСС.

Все торжественные мероприятия в столице Грузии отменены.

NEWS.ru писал, что 2 мая в Грузии зафиксировали восьмую смерть от коронавируса. Всего в стране выявлено 582 случая инфицирования. На карантине находятся более 5 тысяч человек.

Международный валютный фонд выделит Грузии около $200 млн на преодоление последствий коронавирусной инфекции. Эксперты МВФ считают, что пандемия окажет значительное негативное влияние на экономику страны.

Ранее Китай отправил в Грузию 60 тысяч тестов на коронавирус. В общей сложности в страну из КНР поступило 52 тонны необходимого медицинского оборудования.