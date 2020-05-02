В Грузии умерла восьмая жертва коронавируса

https://static.news.ru/photo/ff055a28-8c50-11ea-aba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

В Грузии зафиксировали восьмую смерть от коронавируса. Об этом сообщается на правительственном сайте, который информирует о ситуации с COVID-19 в стране.

Всего в стране выявили 582 случая инфицирования. На карантине находятся более 5 тысяч человек. 207 пациентов выздоровели. В стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения, он продлён до 22 мая, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял положительное решение по вопросу выделения Грузии финподдержки на преодоление последствий пандемии коронавируса. Средства в размере $200 млн будут направлены на обеспечение потребностей бюджета страны и поддержки платёжного баланса.

Сейчас в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,4 млн человек. Свыше 239 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 114 573 человека. 1172 скончались. Победить болезнь удалось 13 285 пациентам.