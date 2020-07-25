Малайзия может провести встречи лидеров АТЭС в очном формате

https://static.news.ru/photo/1174fef6-ce8d-11ea-b08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Wenzong/Xinhua/Global Look Press

Встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированная ранее на ноябрь, может состояться, несмотря на пандемию коронавируса.

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на пресс-конференцию министра международной торговли и промышленности Малайзии Мохамеда Азмина Али, он заявил, что страна ещё не отменила форум.

Правительство согласилось не исключать формат, который будет включать в себя очные встречи экономических лидеров АТЭС, — цитирует его издание.

Отмечается, что своё заявление Азмин Али сделал после переговоров с другими министрами торговли из блока.

Ранее сообщалось, что саммит АТЭС в 2020-м собираются провести 11–12 ноября в малайзийском городе Путраджая.

Как писал NEWS.ru, предложение провести расширенный саммит G7 («Большой семёрки») ущербно, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без участия Китая невозможно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В этой связи дипломат напомнил об инициативе Москвы по организации переговоров «пятёрки» Совета Безопасности ООН (Великобритания, КНР, РФ, США, Франция).

Саммит G7 должен состояться в США в сентябре 2020 года. О намерении пригласить на него РФ, а также Австралию, Индию и Южную Корею сообщил американский лидер Дональд Трамп.