Малайзия может провести встречи лидеров АТЭС в очном формате

Встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированная ранее на ноябрь, может состояться, несмотря на пандемию коронавируса.
Как
Правительство согласилось не исключать формат, который будет включать в себя очные встречи экономических лидеров АТЭС, — цитирует его издание.
Отмечается, что своё заявление Азмин Али сделал после переговоров с другими министрами торговли из блока.
Ранее сообщалось, что саммит АТЭС в 2020-м собираются провести 11–12 ноября в малайзийском городе Путраджая.
Как писал NEWS.ru, предложение провести расширенный саммит G7 («Большой семёрки») ущербно, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без участия Китая невозможно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В этой связи дипломат напомнил об инициативе Москвы по организации переговоров «пятёрки» Совета Безопасности ООН (Великобритания, КНР, РФ, США, Франция).
Саммит G7 должен состояться в США в сентябре 2020 года. О намерении пригласить на него РФ, а также Австралию, Индию и Южную Корею сообщил американский лидер Дональд Трамп.
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