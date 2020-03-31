https://static.news.ru/photo/412fb32e-7330-11ea-8072-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Оснований для переноса президентских выборов в Белоруссии нет. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что этот вопрос никуда не уйдёт. Политик отметил, что выборы стоит не только обсуждать, но и планировать. По словам Лукашенко, некоторые «не то враги, не то соперники» призывают не проводить голосование.

Как нас учили в советские времена: если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделайте наоборот. Я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает, — цитирует БелТА президента Белоруссии.

По мнению Лукашенко, сроки подготовки кампании можно будет определить после консультаций с Центральной избирательной комиссией. Ожидается, что президентские выборы в республике состоятся не позже 30 августа 2020 года.

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