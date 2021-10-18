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Лукашенко обвинил Запад в попытках сменить власть Белоруссии

14:24, 18 октября 2021
Лукашенко обвинил Запад в попытках сменить власть Белоруссии Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководством КГБ обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела Минска, сообщает агентство Sputnik. Он также отметил, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника и он по-прежнему нацелен на смену власти в стране.

Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить, понимать и ощущать каждый день и каждый час, сказал Лукашенко.

По его словам, в настоящий момент для достижения этой цели задействуются санкции, финансируются протесты, экстремизм и терроризм. Он подчеркнул, что на сотрудников КГБ возлагается задача по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия.

Принципиальное значение имеет контроль обстановки в трудовых коллективах предприятий, органов власти. Для этого мы создали соответствующие институты, — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что ситуацию в Белоруссии пытаются расшатать с помощью санкций, поэтому необходимо укреплять экономику. Он отметил, что не встанет на колени перед Западом.

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