Линдеманн: интерес отравить Навального был только у поставщиков газа из США

https://static.news.ru/photo/e19e0caa-0702-11eb-8bf2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ситуация с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального могла быть выгодна лоббистам из Соединённых Штатов, желающим продать Германии американский сжиженный газ. Такое предположение высказал член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.

Парламентарий назвал инцидент с Навальным драмой в трёх действиях. Сначала предположительно отравленного оппозиционера транспортируют в Берлин, несмотря на введённые из-за коронавируса ограничения. Затем власти ФРГ отказывают РФ в сотрудничестве по расследованию случившегося. В итоге российское правительство обвиняют и требуют остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Насколько глупым на самом деле журналисты Spiegel считают Кремль? Всё это пахнет инсценировкой трансатлантических лоббистов и лоббистов США. Только им было бы это выгодно. Они хотят продать Германии газ из Соединённых Штатов, который на 30% дороже, а также предотвратить поставки российского газа, которые были надёжными на протяжении десятилетий, — цитирует портал Линдеманна.

По его словам, обучение Навального финансировалось некоммерческими организациями, близкими к прежним президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме. После этого, указывает Линдеманн, оппозиционер был сторонником российских правых экстремистов, а затем обнаружил себя как блогер, связанный с НКО миллиардера Джорджа Сороса. Депутат считает, что основатель ФБК является «совершенно незначительным человеком в России и для России», а интерес его отравить был только у поставщиков сжиженного газа из США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее установить истину в отношении Алексея Навального. По словам главы ведомства, сложилась вопиющая ситуация, которая повторяет один в один сценарий так называемого дела Скрипалей, «когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было, писал NEWS.ru.