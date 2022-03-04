Лидер рынка стройтехники Komatsu приостановит поставки продукции в Россию

Крупнейший японский и второй в мире производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu приостановит поставку своей продукции в Россию. Причиной стала ситуация на Украине. Об этом компания объявила в субботу, 5 марта, передаёт ТАСС.

В компании сообщили , что соответствующее решение было принято в связи с нарушением цепочек поставок и «неясности финансовой и экономической ситуации». Komatsu выражает надежду, что ситуация вокруг Украины решится как можно скорее и мирным путём.

Таким образом, Komatsu присоединилась к ряду японских компаний, ранее сообщивших о приостановке производства или остановке поставок своей продукции в Россию. Среди них Panasonic, Suzuki, Toyota, Nissan.

Также в связи с военной операцией России на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины, в ходе которой Вооружённые силы РФ начали наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры на всей территории сопредельного государства. В ответ на это Запад объявил о новой витке санкций в отношении РФ.