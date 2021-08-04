Королева поздравила Меган Маркл с днем рождения

Королева Великобритании Елизавета вторая поздравила супругу принца Гарри Меган Маркл с 40-летием на официальной странице в социальной сети Instagram.

В посте говорится о том, что королева желает герцогине Сассексой «очень счастливого дня рождения». К поздравлениям королевы также присоединились принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские. Затем тёплые слова в адрес герцогини Сассекской опубликовали принц Уильям и Кейт Миддлтон.