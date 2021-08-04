Королева поздравила Меган Маркл с днем рождения

Елизавета II Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Королева Великобритании Елизавета вторая поздравила супругу принца Гарри Меган Маркл с 40-летием на официальной странице в социальной сети Instagram.
В посте говорится о том, что королева желает герцогине Сассексой «очень счастливого дня рождения». К поздравлениям королевы также присоединились принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские. Затем тёплые слова в адрес герцогини Сассекской опубликовали принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл планирует торжество в честь юбилея. Праздник пройдет в формате вечеринки, для которой сняли особняк в Санта-Барбаре. Сумма затрат на праздничные мероприятия составила 11 миллионов фунтов стерлингов. Также отмечается, что на праздник был заказан большой торт особого оформления, для придания атмосферы памятной дате. На данный момент семья принца проживает в США.