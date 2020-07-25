КНР выразила протест за вторжение США в консульство в Хьюстоне

https://static.news.ru/photo/b5ebda6c-ce7a-11ea-ad26-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/David J. Phillip/ТАСС

Китай выразил протест США за то, что представители американских властей вторглись в китайское консульство в Хьюстоне после того, как его покинули дипломаты.

Здание генерального консульства Китая в Хьюстоне является территорией дипломатического консульства, а также государственной собственностью Китая, — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он отметил, что в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и консульским соглашением Китая и США, американская сторона не имеет права вторгаться на территорию генконсульства.

Вэньбинь добавил, что китайская сторона уже сделала США строгое представление и примет все законные и необходимые меры.

Ранее журналисты заявили, что группа неизвестных была замечена почти сразу после того (около полуночи по московскому времени), как в США вступило в силу распоряжение о закрытии китайского представительства. Эти люди отказались представиться, но, по мнению сотрудников СМИ, являются американскими чиновниками.

21 июля Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона.

Как писал NEWS.ru, сотрудники консульства КНР покинули закрытое по требованию США диппредставительство, в здание вошли американские чиновники.