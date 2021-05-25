Как кум Путина разделил Украину

В адрес президента Украины Владимира Зеленского, который недавно отметил двухлетие пребывания на посту, сыпется всё больше претензий от политической оппозиции. Как ожидалось, упрёки поступают от пророссийской части украинских политиков, и это связано, очевидно, с недавним арестом Виктора Медведчука, приходящегося кумом Владимиру Путину. И подобная ситуация на сей раз ставит серьёзный вызов перед Зеленским.

20 мая действующий президент Украины провёл масштабную пресс-конференцию по случаю двухлетия своего нахождения у власти. И несмотря на то, что, согласно опросам, Зеленский остаётся наиболее востребованным политиком в своей стране, фон для торжественного «отчёта» оказался не самым благоприятным.

Незадолго до годовщины инаугурации правоохранительные органы Украины всерьёз занялись Виктором Медведчуком. В его квартире были произведены обыски, самого его обвинили в государственной измене и пока держат под домашним арестом.

Тлеющий конфликт Зеленского и Медведчука ни для кого не является секретом. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), одним из руководителей которой является опальный политик, занимает откровенно пророссийскую позицию, а сам он приходится кумом президенту РФ Владимиру Путину, что, конечно, не добавляет очков к его репутации в глазах официального Киева.

Владимир Путин, Виктор Медведчук vk.com/viktor_medvedchuk

В таком контексте «травля», как её называют противники Зеленского, в отношение Медведчука была лишь вопросом времени. Показательно и то, под какую статью решили подвести политика: государственная измена — серьёзнейшее обвинение, оставляющее защите крайне малое пространство для манёвров.

Проблема для Зеленского в том, что время для политической нейтрализации Медведчука он выбрал крайне неблагоприятное. Прежде всего, для самого себя — на фоне второй годовщины президентского срока «ОПЗЖ» всё чаще озвучивает претензии к главе государства.

Сплошные провалы. Другой оценки быть не может, — заявил , в частности, депутат Рады от «ОПЗЖ» Ренат Кузьмин.

Слова парламентария не стали неожиданностью, учитывая его партийную принадлежность. Более того, невзирая на пресловутые противоречия, из-за которых «ОПЗЖ» в принципе не может быть благосклонна к Зеленскому, они не лишены основания. Зеленский действительно до сих пор не выполнил ряд ключевых предвыборных обещаний, например, связанных с народовластием, что подразумевало проведение референдумов по ключевым вопросам. Острым остаётся и вопрос о снижении тарифов на коммунальные услуги — пока эта проблема так и не разрешена. Наконец, в последнее время откровенно пробуксовывает политика Киева и на донбасском направлении, хотя Зеленский пришёл к власти именно с имиджем президента-миротворца, пообещавшего урегулировать конфликт в восточной части страны.

В то же время, нельзя забывать о том, что в первый год пребывания на посту украинский лидер смог по крайней мере «разморозить» нормандский переговорный формат, произвести обмен пленными и добиться хотя бы так называемого пилотного разведения войск на линии соприкосновения в Донбассе.

Проблема для Зеленского в том, что по ряду причин он не сумел закрепить эти успехи, и нынешняя попытка переключить внимание общественности с собственных неудач на политических оппонентов в долгосрочной перспективе не играет ему на руку. Выступая на пресс-конференции 20 мая президент неоднозначно ответил на вопрос о своём желании во второй раз выдвигаться на пост. Симптоматично, что ещё год назад он чётко заявлял: для выполнения предвыборных обещаний одного срока не хватит. Нынешняя смена риторики, игра ва-банк с откровенным давлением на оппонентов говорят, скорее, о том, что вновь претендовать на президентское кресло Зеленский уже не намерен.