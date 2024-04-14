Иран захватил судно с россиянином на борту: что будет с гражданином РФ

Фото: Tasnim News Agancy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вертолетный налет на судно вблизи Ормузского пролива. Специальные военно-морские силы Иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили связанный с Израилем корабль MCS Aries недалеко от Ормузского пролива.

Накануне СМИ сообщили, что военно-морские силы КСИР захватили связанное с Израилем коммерческое судно в Ормузском проливе. Что об этом известно, что будет с находящимся на борту гражданином РФ, зачем это нужно Ирану?

Что известно о захвате израильского судна Ираном

13 апреля госагентство IRNA заявило, что военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), являющегося элитным иранским военным формированием, захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе.

Речь идет о контейнеровозе, который, по данным иранского агентства, связан с Израилем. Согласно информации IRNA, судно принадлежит лондонской компании Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью Zodiac Group израильского бизнесмена по имени Эяль Офер. 13 апреля контейнеровоз пересекал территориальные воды Ирана.

«ВМС КСИР захватили в Ормузском проливе контейнеровоз, связанный с Израилем», — говорится в сообщении агентства.

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press Корпус стражей исламской революции (КСИР)

По данным СМИ, стоимость захваченного судна с грузом оценивается в несколько миллиардов долларов.

Что будет с россиянином на борту захваченного Ираном израильского судна

Как сообщил утром 14 апреля Telegram-канал Mash, в плену у КСИР оказался гражданин России. Речь идет о старшем механике из Приморского края. Также на борту контейнеровоза находились граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

«Десант ВМС [Ирана] высадился на борт с вертолета Ми-17 вчера в Ормузском проливе. Команду из 25 человек взяли в плен. Среди них — 17 индийцев, четыре филиппинца, два пакистанца, эстонец и гражданин РФ», — пишет Mash.

О наличии россиянина на борту захваченного Ираном израильского судна заявила и представитель Совета безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. Кроме того, информацию подтвердило посольство России в Иране, которое сообщило, что окажет содействие в сложившейся ситуации.

«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т. С. Колчанова на борту морского судна Aries в целях оказания необходимого консульского содействия. Поддерживаем связь с родственниками росморяка», — сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Фото: t.me/russianembassytehran

По информации Telegram-канала SHOT, российскому старшему механику Тимофею Колчанову 38 лет. Моряк родом из города Фокино в Приморском крае, в последнее время проживал в Тюмени.

«Он давно устроился работать в компанию, принадлежащую израильскому миллиардеру, это уже его четвёртый контракт. Тимофей вышел в тот самый коммерческий рейс, на который с вертолета высадился десант. Больше граждан РФ на борту судна нет», — пишет SHOT.

Иран потопит захваченное израильское судно?

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что Иран вступил в схватку со всем коллективным Западом, захватив торговое судно в Ормузском проливе.

Эксперт предположил, что такой шаг мог стать ответом на удар израильских военных по консульству Ирана в сирийском Дамаске. По мнению специалиста, Тегеран послал сигнал всему миру не только в вопросе сотрудничества с Израилем, но и показал свою готовность ответить на атаки ЦАХАЛ.

«Полагаю, что Иран намекает: не сотрудничайте с Израилем в любой форме, иначе ваше судно окажется в опасности. Вряд ли дойдет дело до каких-то боевых действий, ведь Иран может просто отправить судно на дно вместе с грузом», — констатировал Перенджиев.

В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал Евросоюз признать КСИР террористической организацией, а также наложить на Иран новые санкции после захвата судна в Ормузском проливе. Он обвинил Тегеран в проведении «пиратской операции» и нарушении международного права.

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press Корпус стражей исламской революции (КСИР)

«Преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране — члену ЕС», — написал Кац в Twitter (X).

КСИР в настоящий момент признан террористической организацией в таких странах, как США, Израиль, Саудовская Аравия и Бахрейн.

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