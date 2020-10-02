Иностранцы в Турции должны будут получить цифровой код для поездок

https://static.news.ru/photo/cc22008a-04ae-11eb-a003-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Турции решили учитывать поездки иностранных туристов на общественном транспорте на фоне роста заболеваний коронавирусной инфекцией. Для этого туристам нужно получить цифровой код.

Иностранцы могут получить его мгновенно, отправив по мобильному телефону на номер 2023 свои данные в специальном формате, указав национальность, номер паспорта, год рождения и фамилию, — рассказал РИА Новости представитель Министерства транспорта и инфраструктуры страны.

Если человек не имеет турецкой сим-карты, тогда он может получить HES-код, например, обратившись к сотрудникам аэропорта, отеля или вокзала.

Ранее в СМИ появилась информация, что цифровой код будет нужен туристам для заселения в отель. Позже эта информация была опровергнута в Ассоциации туроператоров страны. Такое требование касается лишь турецких граждан и лиц с видом на жительство.

NEWS.ru писал, что власти Таиланда могут сократить обязательный карантин для туристов с двух недель до семи дней. Ограничения планируют ослабить в ноябре при условии отсутствия коронавирусной инфекции у первой группы путешественников, прибывающих в октябре.