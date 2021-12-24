«Идите вы со своей озабоченностью»: Путин ответил Западу

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Запад обманул Москву, обещая, что расширения НАТО на восток не будет, а теперь ракеты США стоят на пороге России. По словам главы государства, Россия чётко дала понять, что движение Альянса на восток неприемлемо

Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. И чего? Надули, просто нагло обманули. Мы, что ли, ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного? — заявил он.

Отвечая на вопрос иностранного корреспондента, Путин заявил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям, а исходя из требований безусловной безопасности России «на сегодня и в будущем».

В этой связи мы чётко и ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо <...>. Вы должны дать нам гарантии, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями <...>. Идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности, будем делать то, что считаем нужным, — обратился Путин к западным партнёрам.

Ранее МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности с США, 17 декабря. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.