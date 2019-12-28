https://static.news.ru/photo/d787344e-2ab2-11ea-9867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors объявили отзыв 640 тысяч машин из-за различных неполадок.

Национальное министерство государственны территорий, инфраструктуры и транспорта сообщило, что отзывная кампания коснётся шести моделей автомобилей, в частности, минивена Hyundai Grand Starex, грузовика Porter 2, микроавтобуса Solati. У этих моделей выявлена нестабильная работа мотора. Паркетник Kia Sorento отзовут из-за сбоев с системе предотвращения столкновений, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, японский автопроизводитель Nissan отзывает с рынка около 450 тысяч машин из-за проблем с насосами тормозной жидкости. Уточняется, что из-за протечек тормозная жидкость может попасть на электронную плату и вызвать короткое замыкание с последующим возгоранием.