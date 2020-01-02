https://static.news.ru/photo/8dd9ad54-2d73-11ea-bfd0-fa163e074e61_660.jpg Хиллари Клинтон Фото: Maurizio Maule/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.

Хиллари Клинтон, начиная с 1 января 2020 года, станет новым ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет, — цитирует РИА Новости сообщение вуза.

Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту.

По словам проректора учебного заведения Стивена Прентера, Клинтон внесла значительный вклад в развитие Северной Ирландии и станет замечательным защитником интересов университета и воодушевляющей ролевой моделью для университетского сообщества.

Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп предложил своей бывшей сопернице за пост главы государства Хиллари Клинтон вновь принять участие в президентской кампании. На своей странице в Twitter хозяин Белого дома написал, что Клинтон стоит включиться в гонку, чтобы попытаться «украсть» победу и у крайне левой Элизабет Уоррен. При этом Трамп добавил, что экс-глава Госдепа должна выполнить одно условие — дать объяснения по поводу скандала со служебной перепиской.