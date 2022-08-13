Гудбай, нищеброды: в мире набирает обороты концепция «туризма для богатых» После ковида многие страны открывают границы, но не для бюджетных путешественников. Интерес к «состоятельным и осознанным» подают под «зеленым» соусом

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Вертолетные прогулки

В то время как премьер Эстонии Кая Каллас назвала путешествия в Европу «привилегией», власти далекой Новой Зеландии, вновь открывшей границы для иностранцев после пандемии, заявили, что будут рады только гостям с солидным кошельком. Слова министра туризма Стюарта Нэша, который пренебрежительно отозвался о «рюкзачниках», или бэкпекерах (модное слово для обозначения бюджетных путешественников, привыкших экономить на каждой мелочи), вызвали бурные дискуссии. Господин Нэш давно прослыл на родине «снобом, оторванным от реальности», однако его посыл выходит за рамки личного мнения одного чиновника. Все больше стран в разных уголках мира, едва оправившись от ковида, взялись за концепции «туризма для богатых». Порой они делают это открытым текстом, как новозеландский министр, но чаще прикрываются «зеленой» повесткой — якобы состоятельные туристы «более осознанные» и «меньше вредят экологии». Впрочем, эксперты с этим не согласны.

Лапшой сыт не будешь

Конечно, мы будем приветствовать у нас и «рюкзачников», но это не значит, что мы собираемся делать ставку на людей, которые путешествуют по нашей стране за 10 долларов в сутки, питаясь лапшой двухминутного приготовления. Выражаясь языком маркетинга, наша целевая аудитория — высококачественные туристы, — заявил новозеландец.

Он и прежде позволял себе подобные высказывания. По мнению Нэша, Новая Зеландия должна привлекать «супербогатых, которые летают бизнес-классом или хотя бы эконом-премиумом, берут в аренду вертолеты, заказывают туры к леднику Франца-Иосифа и питаются в дорогих ресторанах».

Тезис, будто состоятельные люди оставляют больше денег в экономике, чем путешественники с ограниченным бюджетом, не всегда подтверждается исследованиями, — настаивает профессор Университета Отаго Джеймс Хайам. — Более выгодны как раз туристы с небольшим доходом — например, иностранные студенты или автостопщики. Они остаются в стране на более длительное время, а нередко и возвращаются снова и снова. Зато пассажиры круизных лайнеров — как правило, все они люди небедные. Но на их долю приходится всего 3% трат, которые оставляют иностранные туристы в Новой Зеландии. При том, что это немаленькая группа — около 9% всех наших гостей. Однако экономический вклад круизных пассажиров ничтожен по сравнению со студентами, которые приезжают сюда учиться.

Фото: Nick Perry/AP/TASS Министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш

Кстати, о круизах. Как сообщала The Washington Post, в середине июля к Северному полюсу отправился первый и пока единственный в мире люксовый круизный ледокол Le Commandant Charcot. Судно, принадлежащее французской компании, совершило первое успешное пассажирское путешествие на самую вершину Земли, пробившись сквозь толщу морских льдов. До конца лета запланировано еще несколько рейсов, отправляющихся из порта Лонгйир на Шпицбергене. Стоимость билетов начинается с $40 тысяч на человека, самая дорогая каюта обойдется в $126 тысяч. Всего на борту 245 мест, и от желающих занять их нет отбоя. Кстати, ледокол оснащен двумя научными лабораториями, в составе экипажа есть несколько ученых, они просвещают пассажиров лекциями.

Всего этим летом 57 тысяч круизных пассажиров прибудут в Лонгйир. За последнее десятилетие отступление Северного Ледовитого океана и удлинение лета вызвали бум арктических круизов. С 2013 по 2019 год число туристических судов, заходящих в Арктику, увеличилось с 77 до 104. Их вместимость в годовом исчислении выросла с 74 177 до 91 166 человек. Конечно, это скромные цифры — на Пасху Венецию посещает больше народу. И все же рост арктического туризма вызывает беспокойство. На случай разлива топлива, утечки сточных вод или другой аварии в наличии весьма ограниченная инфраструктура для устранения ЧП. Большие лайнеры влияют на дикую природу, изменяя поведение животных и уничтожая и без того скудную флору. Наконец, туристический транспорт влияет на выбросы углерода, которые способствуют глобальному потеплению и таянию ледников, — объясняет WP «порочный замкнутый круг».

Впрочем, есть мнение, что богачи, которые могут позволить себе роскошь отправиться на Северный полюс на $126 тысяч, в конечном счете могут стать спонсорами программ по сохранению региона. Как отметил известный британский натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо, «никто не будет защищать то, что ему безразлично».

Арктика нуждается в том, чтобы люди позаботились о ней. Морской лед будет продолжать таять, возможно, ускоренными темпами. Туристы не в силах остановить изменение климата. Но и они не совсем бессильны. За прошедшее столетие богатые туристы, посещающие дикие места, сыграли решающую роль в сохранении природы — начиная с лесов Непала и заканчивая системой национальных парков США, — отмечает издание.

Фото: en.ponant.com Круизы на лайнере Le Commandant Charcot

Деньги за воздух и из воздуха

Именно под лозунгом защиты заповедных мест многие государства, особенно в Азии и Африке, берут курс на создание «туристических резерваций для богатых», считает британская The Sunday Times.

Похоже, золотой век дешевых путешествий подходит к концу. Превращение самых красивых диких мест на планете в гетто для богачей не только закрывает доступ к ним значительной части путешествующей публики. Это также ставит под угрозу выживание гидов, отельеров и рестораторов, которые традиционно обслуживают бюджетную часть туристического рынка. И это противоречит по меньшей мере пяти целям устойчивого развития ООН, — признает колумнист газеты Крис Хэслам.

Журналист отмечает, что всего за неделю плата за вход в Индонезийский национальный парк Комодо подскочила аж на 1791%. Если в первые выходные августа понаблюдать за комодским драконом (то бишь вараном) в дикой природе можно было за $13, то в середине месяца билеты продавались уже за $252. До этого индонезийцы на 733% взвинтили цены на посещение знаменитого буддийского храмового комплекса Боробудур.

Или взять, к примеру, Бутан, который вновь открывается для иностранцев 23 сентября. За время пандемии власти крошечного королевства на восточной окраине Гималаев не только в три раза повысили «сбор на устойчивое развитие» для иностранных туристов (их начали пускать в страну только с 1974 года), но и ввели его для соседей — жителей Индии, которые прежде имели привилегию. Там, разумеется, обиделись и посчитали меру недружественной и дискриминационной.

Бутан не хочет бедных индийских гостей? Им вежливо говорят: «Вам здесь не рады». Гималайская нация спустя два года открывает границу для иностранных туристов за еще более астрономическую плату, — передает настроения индийцев The New York Times.

Фото: Shutterstock Маленькая горная страна Бутан

Теперь путешественникам из Индии, мечтающим увидеть заповедную «землю Будды», придется выкладывать в день по $15 (1200 рупий), а всем остальным иностранцам — по $200 (16 000 рупий), а также отдельно оплачивать проживание, питание, услуги обязательного гида и другие дорожные расходы. Бутанский сбор обещает стать самым высоким в мире. По словам чиновников, новая политика призвана сделать Бутан «эксклюзивным направлением, привлекающим взыскательных туристов», которые получат доступ к «широкому спектру услуг более высокого качества». Это при том, что порой путешественники, побывавшие в Бутане, жалуются на плохую сантехнику в отелях, медленный доступ в интернет, безвкусную еду и «примитивные экскурсии».

Жители Индии сочли, что с ними обошлись не по-соседски, ведь они составляют большинство всех въезжающих в Бутан (22 298 из 29 812 туристов в 2020 году). А отдых этот и без того недешевый: бутанцы не предоставляют скидок на групповые авиабилеты, для студентов или многодетных семей.

Но если Индонезия или Бутан никогда и не развивали бюджетный туризм, то заявления, например, из Таиланда не могли не расстроить любителей азиатского направления. Заместитель премьер-министра страны Анутин Чарнвиракул в прошлом месяце посоветовал сотрудникам туристической отрасли «не поддаваться искушению делать скидки ради привлечения туристов».

Мы не можем позволить людям приезжать в Таиланд, потому что это дешево. Стойте на своем. Продавайте пакеты премиум-класса: чем дороже будет отдых, тем больше клиентов вы получите, — посоветовал Чарнвиракул.

Вообще Таиланд давно стремится привлечь в страну «состоятельных предпринимателей, богатых бездельников и даже пенсионеров — лишь бы они готовы были инвестировать в страну», пишет сингапурская The New Straits Times. Пример с тайцев решила взять Камбоджа.

Ее правительство анонсировало в августе «специальную туристическую политику», призванную возродить слабеющую индустрию за счет привлечения гостей, которые готовы оставаться в стране дольше, тратить больше, а в идеале вкладывать сюда свои финансы.

Фото: Shutterstock Частный представительский самолет и лимузин класса люкс

Госсекретарь Министерства туризма Камбоджи Тит Чанта видит это так: если «обычный» путешественник в среднем тратит в поездке $700–800 долларов, то «специальный турист» будет оставлять $2–3 тысячи. Власти хотят разрешить иностранцам покупать землю, строить на ней недвижимость, включая отели, которые будут привлекать других туристов. Правда, речь идет только о популярных туристических местах, но не о приграничных стратегических территориях.

Не взлетим, так поплаваем?

Поговаривают, что даже на египетском «народном» курорте Шарм-эш-Шейх, который в ноябре собирается принять глобальный климатический саммит ООН, отдых станет дороже, «поскольку местные власти подвергаются общественному давлению и требованиям начать регулировать избыточный туризм».

На Африканском континенте такие страны, как Ботсвана и Руанда, уже давно придерживаются туристической модели с заоблачными ценами для избранных. В 2017 году стоимость 40-минутной встречи с горной гориллой в руандийском национальном парке Вирунга выросла в два раза — до 1240 фунтов стерлингов.

Африка возвращается к тому, чтобы стать неприкасаемой для большинства, — признает Роб Слейтер из Safari Consultants. — Лучший способ защитить дикую природу — направлять туризм в русло природоохранных инициатив. Он должен приносить выгоду. Конечно, печально, если истинные ценители природы не смогут полюбоваться африканскими красотами только потому, что там нет вариантов по разумным расценкам. Но кто захочет содержать гостевой дом за 250 фунтов стерлингов с человека за ночь, когда остальные берут по 1100 фунтов?

Эксперты не исключают, что и Европа так или иначе встанет на путь регулирования «переизбыточного туризма». Власти Венеции, которая за время пандемии смогла отдохнуть от безумных толп, прямо объявили: отныне посещение города-жемчужины должно стать «привилегией, за которую придется платить». С 16 января 2023 года за посещение исторического центра и 14 островов будут взимать сбор — от 3 до 10 евро. Цена будет варьироваться в зависимости от сезона. От уплаты налогов освободят коренных венецианцев, детей до шести лет, инвалидов, людей, приезжающих в Венецию на лечение, для встречи с родственниками, на спортивное или культурное мероприятие. Гостям, остановившимся в Венеции с ночевкой, также не придется платить входной сбор, поскольку они и так делают это через отель. Среди городов Европы — это прецедент, но не исключено, что и другие последуют примеру венецианцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гранд-канал и набережная Венеции

Конечно, никто не хочет жить в мире, где путешествия — удел привилегированных, но всё меняется, говорят эксперты. Даже ирландский лоукостер Ryanair отменил свои легендарные тарифы за €1 и €10.

Нет сомнений, что наши билеты за €0,99, €1 и даже за €9,99 были самыми дешевыми на рынке. Я думаю, в течение следующих нескольких лет таких предложений больше не будет. Эпоха билетов за €10 закончилась, — признал исполнительный директор авиаперевозчика Майкл О'Лири.

Причина банальна — стремительное подорожание авиатоплива.