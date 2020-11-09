Грузины сносят власть по примеру Киргизии

Постсоветское пространство продолжает лихорадить. В Грузии не утихают протесты в связи с результатами парламентских выборов, состоявшихся в конце октября. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция заявляет о фальсификациях, требуя отменить итоги голосования и провести новое. К подавлению протестов, в которых принимают участие уже тысячи человек, был привлечён местный спецназ, и эскалация конфликта ставит под вопрос политическое будущее страны.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на прошедших 31 октября парламентских выборах победу одержала «Грузинская мечта» (ГМ), получившая большинство депутатских мандатов, что теперь даёт ей возможность единолично продвигать свои инициативы, не прибегая к сотрудничеству с другими партиями. Также в парламент вошли восемь оппозиционных партий, однако у них слишком мало кресел, чтобы противостоять ГМ даже в случае создания коалиции.

Наиболее масштабные митинги оппозиции состоялись в минувшие выходные, охватив столицу республики Тбилиси, второй по величине город страны Батуми и ещё несколько населённых пунктов. Представители ГМ отказались от проведения повторных выборов и пересчёта голосов, а для подавления демонстраций были задействованы бойцы спецназа и техника, в частности водомёты. Примечательно, что ровно год назад в Грузии также проходили массовые протестные акции — в связи с решением правящей партии реформировать избирательную систему.

В этот раз, однако, демонстрации носят более радикальный характер. Протестующие, окружая правительственные здания, заявляют, что не намерены расходиться до выполнения своих требований, несмотря на введённые властями ограничения, запрещающие выходить на улицу после десяти вечера до пяти утра следующего дня. А один из лидеров «Единого национального движения» (ЕНД, образовано Михаилом Саакашвили в 2011 году) Ника Мелия выдвинул ультиматум: до 20:00 9 ноября глава ЦИК Тамар Жвания должен покинуть пост. Однако власти по-прежнему не демонстрируют никаких попыток достигнуть компромисса.

Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Как отметил в разговоре с NEWS.ru экс-министр государственной безопасности Грузии Валерий Хабурдзания, нынешние события представляют серьёзную опасность для страны и схожи с тем, что происходило в республике в 2003 году (тогда всё закончилось приходом к власти Саакашвили). При этом, подчеркнул собеседник NEWS.ru, «Грузинская мечта» сама довела ситуацию до этого состояния.

На данный момент каких-то вариантов выхода из кризиса, кроме реального пересчёта голосов, чтобы доказать отсутствие фальсификаций, я не вижу. К сожалению, руководство ГМ не учитывает ни прошлый опыт, ни совершённые им уже ошибки. Конечно, протесты будут продолжаться. И удержать власть «Грузинской мечте» будет тяжело, поскольку у неё нет политических союзников. Любой малейший повод сразу же ударит по партии. Ранее условным партнёром ГМ было движение «Альянс патриотов», однако сегодня и его представители выступают против итогов выборов. Валерий Хабурдзания экс-министр государственной безопасности Грузии экс-министр государственной безопасности Грузии

Проблема в том, что партий, способных сменить собой «Грузинскую мечту», сейчас нет, считает Хабурдзания. Противовесом для правящей партии теоретически могло бы стать «Единое национальное движение». Однако в обществе существуют серьёзные опасения по поводу его возможного возращения к власти с учётом прошлого опыта: именно при ЕНД произошёл вооружённый конфликт в Южной Осетии, а отношения между Москвой и Тбилиси испортились. По мнению бывшего министра, единственный способ избежать революционного сценария — это создание коалиции между ГМ и оппозиционными партиями. Пока же «Грузинская мечта» своими действиями, по сути, ведёт Саакашвили к власти, заключает Хабурдзания.