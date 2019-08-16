https://static.news.ru/photo/acdb9468-c029-11e9-a5d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julia Wäschenbach/dpa/Global Look Press

Гренландия готова к деловому сотрудничеству, однако она не продаётся. Такое заявление обнародовало министерство иностранных дел автономии в ответ на идею президента США Дональда Трампа купить остров у Дании.

Там отметили, что Гренландия богата различными ценными ресурсами. Среди них — минералы, чистейшая вода и лёд, а также рыба и морепродукты. Перспективным направлением для развития туризма является возобновляемая энергия.

Мы открыты для бизнеса, не для продажи, — сказано в сообщении МИД Гренландии в Twitter .

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC — Greenland MFA (@GreenlandMFA) 16 august 2019

Ранее News.ru писал, что Трамп задумался о покупке острова и поручил советникам изучить вопрос о его ресурсах и геополитическом значении. Гренландия заинтересовала американского лидера возможностью расширить военное присутствие США Соединённых Штатов в Арктике.