Фото: Julia Wäschenbach/dpa/Global Look Press

Гренландия готова к деловому сотрудничеству, однако она не продаётся. Такое заявление обнародовало министерство иностранных дел автономии в ответ на идею президента США Дональда Трампа купить остров у Дании.

Там отметили, что Гренландия богата различными ценными ресурсами. Среди них — минералы, чистейшая вода и лёд, а также рыба и морепродукты. Перспективным направлением для развития туризма является возобновляемая энергия.

Мы открыты для бизнеса, не для продажи, — сказано в сообщении МИД Гренландии в Twitter.

Ранее News.ru писал, что Трамп задумался о покупке острова и поручил советникам изучить вопрос о его ресурсах и геополитическом значении. Гренландия заинтересовала американского лидера возможностью расширить военное присутствие США Соединённых Штатов в Арктике.

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