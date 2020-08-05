Гордон сообщил о готовности Лукашенко выдать Киеву и РФ задержанных россиян

https://static.news.ru/photo/7c600418-d79d-11ea-85aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск собирается экстрадировать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера» на Украину и в Россию, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

По словам журналиста, Лукашенко в разговоре с ним пообещал дать зелёный свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, которые сделают всё необходимое для передачи задержанных как в Россию, так и на Украину.

Он сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто участвовал в боях на Донбассе против Украины, и украинцев в том числе. Он сказал, что будет дан зелёный свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине, — сообщил журналист в интервью «Радио Свобода».

Гордон также заявил, что надеется, что причастные к «преступлениям против Украины» и оказавшиеся на территории Белоруссии будут экстрадированы на Украину.

Я не просто надеюсь, мне кажется, что так и будет, — заключил он.

29 июля о задержании 33 наёмников иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе.

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — бойцы ЧВК Вагнера. Российские дипломаты получили от Минска официальное уведомление о задержании российских граждан, однако в нём речь шла о 32 лицах.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политики обсудили дело задержанных в республике россиян. Правоохранительные органы Белоруссии будут сотрудничать по вопросу задержанных в республике россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений.