За прошедшие сутки в мире выявлено 284 тысячи заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/59dd44dc-ceab-11ea-98be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала число заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. Их оказалось 284 тысячи человек. Скончались от болезни 6,2 тысячи пациентов.

По данным ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 15 581 009. Всего 635 173 человек погибли. На данное время США занимают первую строчку по числу заболевших, на втором месте Бразилия, на третьем Индия. Россия занимает четвёртую строку.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее представители организации сообщили о планах обновить рекомендации по соблюдению карантина для контактировавших с заразившимися коронавирусом. Соответствующее заявление сделала эксперт Мария ван Керкхове.

Как информировал NEWS.ru, представители ВОЗ заявили о низкой вероятности применения вакцины от коронавируса в массовых масштабах до 2021 года.