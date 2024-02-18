Главком ВСУ промедлил в Авдеевке: новости СВО на утро 18 февраля

Фото: t.me/osirskiy

Приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки поступил спустя сутки после начала выхода украинских войск из города, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Главком скомандовал выходить из города накануне.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 17 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас ситуация в Авдеевке

По сведениям Конашенкова, в настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города Авдеевки.

«Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки. <...> В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города <...>, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате», — сказал Конашенков.

Российские войска находятся на территории главного укрепрайона Вооруженных сил Украины — Авдеевки, сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, на некоторых участках «многолетней цитадели ВСУ» уже развевается российский триколор. Кимаковский отметил, что ряд украинских солдат добровольно сложили оружие.

Что сказал Путин после взятия Авдеевки

Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки под контроль поздравил российских военных с успехом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, глава государства назвал случившееся «важной победой».

Также Путин направил поздравительную телеграмму командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководившему операцией. В ней российский лидер объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, а также почтил память и славу бойцов, погибших в ходе СВО.

«Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» — говорится в телеграмме.

По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек. В ведомстве пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Бойцы российской группировки «Центр» ликвидировали 15 БПЛА Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук. Он уточнил, что украинские военные понесли потери в районе Кременной, Золотаревки и Карамзиновки в ЛНР.

Савчук добавил, что подразделения группировки также нанесли поражение живой силе и технике 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Ямполовки, Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. По словам военного, общие потери украинцев составили до 315 бойцов, были уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и самоходная пушка «Гиацинт».

Кроме того, ударная группа авиации Воздушно-космических сил России поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ. По данным ведомства, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния.

После нанесения удара пилоты выполнили противоракетный маневр и вернулись на точку базирования.

Как ВСУ атаковали РФ

Российские средства ПВО ликвидировали беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его сведениям, в результате происшествия пострадавших нет.

Вечером 17 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что украинский беспилотник сбили в Брянской области. По данным ведомства, дрон ВСУ нейтрализовали средствами противовоздушной обороны около 20:40 мск.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал окраины села Почаево. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получил трактор. Глава региона также сказал про обстрел окраин поселка Задорожный Краснояружского района. По его словам, обошлось без пострадавших, повреждения получила линия электропередачи, к аварийным работам приступят после согласования с Минобороны РФ.

Военный корреспондент «Звезды» Даниил Пионтковский получил ранение ноги при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, сообщил телеканал. По его данным, ВСУ наносили удары из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Откуда ВСУ бьют по Белгороду

Военкор Александр Сладков сообщил, что украинские военнослужащие бьют по Белгороду с позиций между Плетневкой и Волчанском. По его словам, бойцы подвозят «кочующие» установки очень близко к границе. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Военкор добавил, что украинские артиллеристы работают без разведки целей. Их главная задача — попасть по Белгороду и нанести урон гражданскому населению, уточнил он.

Где гремели взрывы на Украине

В Харьковской области Украины прогремели взрывы, это произошло во второй раз за текущую ночь, сообщало издание «Зеркало недели». Подробности происшествия не приводились, местные власти случившееся не комментировали. До этого о взрыве в регионе информировало издание «Общественное». Никакой дополнительной информации также не поступало.

Кроме того, «Общественное» информировало о взрыве, который произошел в Полтавской области. Дополнительные данные о случившемся отсутствуют.

Вечером 17 февраля стало известно о взрывах в городе Кропивницком Кировоградской области и в Днепре. В обоих случаях подробности произошедшего не приводились, комментариев местных властей не было.

Как действуют партизаны в Херсоне

Партизаны в контролируемом украинской армией Херсоне накапливают оружие, чтобы в дальнейшем примкнуть к регулярным войскам в боях против ВСУ за правобережье, рассказал глава региона Владимир Сальдо. По словам губернатора, силы сопротивления продолжают активную работу на подконтрольной Киеву территории.

Фото: МО Украины

Какой груз не доехал до ВСУ

На Украине взорвали эшелон с военным грузом для ВСУ на пути из Молдавии в Винницу, сообщил военкор Алексей Воевода. По его словам, инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Серебрия в Могилев-Подольском районе.

Военкор утверждает, что в результате взрыва участок железной дороги выведен из строя, восстановительные работы могут занять несколько дней. Он уточнил, что, предположительно, было уничтожено более 60 тонн снарядов натовского образца.

Чем грозит Украине апатичность мировых лидеров

Проведение саммита по Украине может быть отложено на несколько месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По его информации, причиной может являться безразличие мировых лидеров к поднимаемым вопросам.

Украина настаивает на проведении мероприятия в марте 2024 года. Однако апатичность со стороны заявленных участников саммита может вынудить организаторов отложить созыв до апреля или даже мая. По данным агентства, некоторые страны и вовсе не хотят проводить саммит без России.

Как Запад хочет помочь Украине

Великобритания и ее западные союзники, включая США, разрабатывают новые беспилотники, которые будут оснащены технологией искусственного интеллекта, сообщило агентство Bloomberg. Дроны планируется передать Украине. Таким образом Запад рассчитывает компенсировать острую нехватку артиллерии у ВСУ, говорится в материале.

Беспилотники планируется передать Украине в ближайшие месяцы. По данным агентства, технология искусственного интеллекта позволит дронам взаимодействовать друг с другом, а необходимость в операторах пропадет. По предварительной информации, ВСУ разместят беспилотники на флоте.

О чем неудачно пошутил Зеленский

Зал на пресс-конференции тишиной встретил шутку украинского лидера Владимира Зеленского о помощи Вашингтона Киеву. Ведущая мероприятия журналистка CNN Кристиан Аманпур спросила у Зеленского, что бы он сказал конгрессменам США, препятствующим принятию законопроекта о выделении помощи Киеву. Президент переспросил: «А нас показывают по телевизору?» Получив утвердительный ответ, политик улыбнулся и сказал: «Тогда я не буду».

После этого, как пишет издание, в зале повисла неловкая пауза, а сам президент Украины застыл с улыбкой, ожидая, что участники мероприятия рассмеются над его словами. Позже в ходе своего выступления он добавил, что в ближайшее время сможет встретиться с американскими конгрессменами в рамках конференции и детально обсудить с ними все, что касается заблокированного законопроекта.

Как Киев отреагирует на отказ США от помощи Украине

Также Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет считаться стратегическим партнером Киева в случае отказа выделить очередной пакет помощи. Он отметил, что помощь Белого дома является жизненно важной и альтернативы ей нет.

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