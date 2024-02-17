«Очень близко»: военкор рассказал, откуда ВСУ бьют по Белгороду Военкор Сладков: установки ВСУ подъезжают к границе для ударов по Белгороду

Фото: МО Украины

Военкор Александр Сладков в Telegram-канале предположил, что украинские военнослужащие бьют по Белгороду с позиций между Плетеневкой и Волчанском. По его словам, бойцы подвозят «кочующие» установки очень близко к границе. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

РСЗО по Белгороду бьет с позиций между украинскими Плетеневкой и Волчанском. Пограничники с многостороннего пункта пропуска «Шебекино» очень хорошо слышали выходы. Моментально доложили начальству. Время полета реактивного снаряда — 1,10–1,20 мин. Это говорит о том, что пусковая установка подъезжала очень близко к границе, — написал Сладков.

Военкор выразил мнение, что украинские артиллеристы работают без разведки целей. По его словам, их главная задача — попасть по Белгороду и нанести урон гражданскому населению.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал окраины села Почаево. По его словам, никто не пострадал, поврежден трактор. Гладков также сообщил об обстреле ВСУ окраин поселка Задорожный Краснояружского района. По его словам, обошлось без пострадавших.