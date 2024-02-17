Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село в Белгородской области Гладков сообщил об атаке дроном ВСУ села Почаево

Фото: МО Украины

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал окраины села Почаево в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, поврежден трактор.

Окраина села Почаево Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден трактор — выбиты стекла, — написал Гладков.

Губернатор также сообщил об обстреле ВСУ окраин поселка Задорожный Краснояружского района. По его словам, обошлось без пострадавших, повреждения получила линия электропередачи, к аварийным работам приступят после согласования с Минобороны РФ.

Ранее в Минздраве сообщили, что после ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля в больницах остаются 14 пострадавших, в том числе двое детей. Состояние пяти человек, включая одного ребенка, оценивается медиками как тяжелое, еще восемь пациентов остаются под наблюдением в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.

Снаряды ВСУ попали в том числе по торговому центру на улице Плеханова и стадиону около школы на улице 60-летия Октября, в результате украинской атаки погибли семь человек, еще 19 пострадали.