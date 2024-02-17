Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода Минздрав: один из пострадавших при обстреле Белгорода в критическом состоянии

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После обстрела ВСУ Белгорода 14 пострадавших, включая двоих детей, остаются на лечении в больнице, сообщила пресс-служба Минздрава. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь, отметили в ведомстве.

В стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, среди них двое детей. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, — отмечается в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что медики оценивают состояние пяти пострадавших как тяжелое, среди них один ребенок. Остальные восемь пациентов остаются в состоянии средней степени тяжести.

ВСУ обстреляли Белгород 15 февраля, снаряды попали в торговый центр на улице Плеханова и также стадион школы. Наиболее сильные повреждения пришлись на ТЦ, где расположено множество магазинов и аптека.

Как ранее сообщалось, украинские военные обстреляли поселок Пантелеймоновку в ДНР, в результате которого погибли четыре человека, включая ребенка. В результате атаки ВСУ обрушилась часть двухэтажного здания, спасателям удалось спасти трех человек при разборе обломков здания.